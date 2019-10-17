К закрытию межбанка курс гривни снизился

В четверг, 17 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,73/24,77, к закрытию котировки составили 24,86/24,90.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,69, максимальные – 24,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,72, максимальные – 24,90.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,3686/27,4104, к закрытию котировки составили 27,6592/27,7012.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3855/0,3865, к закрытию котировки составили 0,3886/0,3894.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"