К закрытию межбанка курс гривни снова вырос

В пятницу, 22 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,17/24,20, к закрытию котировки составили 24,095/24,12.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,095, максимальные – 24,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,12, максимальные – 24,215.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 26,7400/26,7748, к закрытию котировки составили 26,6153/26,6429.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3792/0,3798, к закрытию котировки составили 0,3780/0,3784.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"