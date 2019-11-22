К закрытию межбанка курс гривни снова вырос

В пятницу, 22 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,17/24,20, к закрытию котировки составили 24,095/24,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,095, максимальные – 24,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,12, максимальные – 24,215.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7400/26,7748, к закрытию котировки составили 26,6153/26,6429.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3792/0,3798, к закрытию котировки составили 0,3780/0,3784.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"