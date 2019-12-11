Кабмин согласовал частичную приватизацию Укргазбанка

Кабинет министров разрешил заключить кредитное соглашение между государственным Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы Всемирного банка, которое предусматривает возможность вхождения в капитал банка.

Согласно распоряжению правительства №1230-р от 20 ноября 2019-го, министр финансов Оксана Маркарова подпишет сделку, в частности, договор между акционерами, договор про опцион на продажу акций и договор про политику.

Минфину также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджете механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.

В ноябре совет директоров IFC одобрил кредит Укргазбанку в сумме 30 млн евро и сроком на пять лет. По истечению этого срока IFC сможет по желанию конвертировать этот займ в 20% долю в капитале Укргазбанка. Таким образом Укргазбанк станет первым государственным банком Украины с международным партнером. Переговоры об этой сделке велись с 2017 года.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка. По размеру активов он занимает четвертое место среди 77 действующих в стране банков.