Кабмин согласовал частичную приватизацию Укргазбанка

Кабинет министров разрешил заключить кредитное соглашение между государственным Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы Всемирного банка, которое предусматривает возможность вхождения в капитал банка.
Согласно распоряжению правительства №1230-р от 20 ноября 2019-го, министр финансов Оксана Маркарова подпишет сделку, в частности, договор между акционерами, договор про опцион на продажу акций и договор про политику.
Минфину также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджете механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.