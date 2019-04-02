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02.04.2019, 13:26

Как будут работать банки на праздники

Как будут работать банки на праздники

Нацбанк определился с графиком работы банковской системы на праздники в этом году

Национальный банк опубликовал график работы системы электронных платежей НБУ и банковской системы в 2019 году. Регламент утвержден решением НБУ №249 от 1 апреля 2019 года.

В этом году Нацбанк решил перенести три рабочих дня.

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Дни работы системы электронных платежей НБУ переносятся:

  • с вторника 30 апреля - на субботу 11 мая,
  • понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря,
  • вторник 31 декабря - на субботу 28 декабря.

При необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря 2019 года банки могут проводить кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

Также банки должны сообщить клиентам о собственном режиме работы в указанные дни и своевременно выплатить пенсии, социальные доплаты, другие денежные выплаты и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их пополнение наличными.

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Теги: выходной день, НБУ, банковская система, грфик работы
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