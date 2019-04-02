Как будут работать банки на праздники

Национальный банк опубликовал график работы системы электронных платежей НБУ и банковской системы в 2019 году. Регламент утвержден решением НБУ №249 от 1 апреля 2019 года.
В этом году Нацбанк решил перенести три рабочих дня.
Дни работы системы электронных платежей НБУ переносятся:
При необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря 2019 года банки могут проводить кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.
Также банки должны сообщить клиентам о собственном режиме работы в указанные дни и своевременно выплатить пенсии, социальные доплаты, другие денежные выплаты и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их пополнение наличными.