Как будут работать банки в новогодние праздники: график

Украинские банки не будут работать с 1 по 3 и с 7 по 9 января 2022 года, говорится в сообщении НБУ.

30 декабря 2021 года система электронных платежей (СЭП) работает до 24:00, а 31 декабря 2021 до 13:00 через СЭП осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы.

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С 1 по 3 января 2022 года банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2022 года.

"В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме", — сообщил НБУ.

4-6 января банковская система Украины работает в обычном режиме.

"С 1 по 3 и 7 по 9 января 2022 года банки при необходимости могут совершать кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными деньгами разных номиналов для обслуживания клиентов", — говорится в сообщении.

Таким образом, с 7 по 9 января 2022 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются датой банковского дня 10 января 2022 года.

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Наталия Софиенко

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