Как будут работать банки во время длинных выходных ко Дню независимости – график

Национальный банк утвердил график работы банковской системы из-за переноса рабочих дней в связи с празднованием 30-летия Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно распоряжению Кабмина, рабочий день с 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота), а 24 августа объявлен праздничным выходным днем.

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В связи с этим банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

21-24 августа – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 25 августа. 23 августа банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции (без открытия операционного дня банка).

28 августа объявлен обычный рабочий банковский день. Все платежи будут осуществляться датой этого дня – 28 августа.

В августе 2021 года украинцы будут работать 21 день, а 10 – отдыхать.

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Ранее в Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это "типично советской традицией".

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Наталия Софиенко

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