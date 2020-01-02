Как изменился наличный курс в новом году

В четверг, 2 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, вырос на 3,14 коп и составляет 23,6637 грн. Курс продажи вырос на 14,66 коп – до 24,5916 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – 24,09 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,62 коп и составляет 26,1968 грн. Средний курс продажи вырос на 10,46 коп до 27,3853. Продать евро дороже можно за 26,9 грн, купить дешевле – за 26,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,2 коп и составляет 3,291 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 3,912 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,77 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.