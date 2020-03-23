Как коронавирус повлиял на депозитные ставки в банках. Обзор рынка

За неделю карантина средние процентные ставки по депозитам выросли. Этот рост довольно неожидан, поскольку последние несколько месяцев (с конца прошлого года) банковские вклады стабильно снижали доходность. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 23.03.2020).

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально выросла средняя ставка по депозитам на период до месяца (на 0,29 п.п. до 8,04% годовых). Вклады периодом от месяца до 3 набрали 0,22 п.п. до 9,04% годовых. Подорожали и депозиты периодом от полугода до года (на 0,11 п.п. до 11,33% годовых). Синхронно выросла доходность для периодов от 3 месяцев до 6 и свыше 12 месяцев (на 0,08 п.п. до 10,9% и до 10,84% годовых соответственно). А бессрочные сбережения потеряли 0,07 п.п. и предлагают 6,77% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Стоимость вкладов для сроков от полугода до года выросла на 0,02 п.п. до 1,44% годовых. Синхронно на 0,01 п.п. подорожали депозиты на периоды от месяца до 3 (0,89%), свыше года (1,88%) и бессрочные вклады (0,55%). Не изменились в цене сбережения на периоды от з месяцев до полугода – 1,17% годовых. Снизилась средняя ставка только вкладов сроком менее месяца (на 0,04 п.п. до 0,84% годовых).

Средние ставки по депозитам в евро

Средние ставки бессрочных депозитов (0,37%), вкладов сроком от месяца до 3 (0,74%) и от полугода до года (1,05%) синхронно выросли на 0,01 п.п. Сбережения на периоды менее месяца набрали 0,02 п.п. и предлагают 0,39% годовых. Депозиты на периоды свыше года подорожали на 0,03 п.п. до 1,23% годовых. Не претерпели изменений вклады на сроки от 3 до 6 месяцев и предлагают 0,75% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.