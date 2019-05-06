Какие депозиты повысили ставки за последние 3 недели

По итогам прошедших трех недель средние депозитные ставки выросли для валютных вкладов на сроки от полугода до года и свыше года. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 06.05.2019). Короткие валютные сбережения преимущественно снизились в цене.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Реклама

Средние ставки по депозитам в гривне

Депозиты сроком до 1 месяца предлагают 10,5% годовых. Вклады на период от месяца до 3 подорожали на 0,03 п.п. до 11,96% годовых. Сбережения на срок от 3 до 6 месяцев сбросили 0,16 п.п., их доходность составляет 14,04% годовых. Депозиты периодом от 6 месяцев до года набрали 0,73 п.п. и предлагают 14,76% годовых. А вклады сроком свыше года подешевели на 0,54 п.п. до 14,20% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,19 п.п. и предлагают 8,12% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Лидером роста доходности стали сбережения в долларах на период от полугода до года (на 0,62 п.п. до 3,04% годовых). Подорожали и вклады на срок свыше года, на 0,14 п.п. до 3,15% годовых. Максимально потеряли в цене депозиты сроком от 3 до 6 месяцев (0,67 п.п. до 2,44% годовых). Вклады периодом от месяца до трех снизили ставку на 0,02 п.п. и предлагают 1,23% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,20 п.п. до 0,70% годовых. Доходность депозитов сроком до месяца по-прежнему составляет 1,41% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,56 п.п. до 2,23% годовых. Средняя стоимость депозитов периодом свыше года выросла на 0,32 п.п. и составляет 2,46% годовых. Вклады на срок от месяца до 3 подорожали на 0,02 п.п. и предлагают 1,24% годовых. Снизили доходность депозиты периодом от 3 месяцев до полугода (на 0,64 п.п. до 1,73% годовых). Бессрочные сбережения опустили среднюю ставку на 0,08 п.п. до 0,49% годовых. Вклады на срок менее месяца не изменили стоимость – 1,07% годовых.

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 06.05.19