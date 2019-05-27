Курс гривни на межбанке остается стабильным

В понедельник, 27 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,33/26,37, к закрытию котировки составили 26,33/26,36.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные – 26,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,31, максимальные – 26,37.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4974/29,5370, к закрытию котировки составили 29,4790/29,5047.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4081/0,4089, к закрытию котировки составили 0,4082/0,4091.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"