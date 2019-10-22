Курсы валют: на межбанке "штиль"

Во вторник, 22 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,83/24,87, к закрытию котировки составили 24,84/24,87.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,81, максимальные – 24,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,83, максимальные – 24,91.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,6854/27,7201, к закрытию котировки составили 27,6593/27,6902.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3895/0,3906, к закрытию котировки составили 0,3898/0,3904.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"