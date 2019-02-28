Какими котировками закрылся межбанк

В четверг, 28 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,87/26,91, к закрытию котировки составили 26,87/26,90.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,82, максимальные – 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,85, максимальные – 26,91.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 30,5861/30,6289, к закрытию котировки составили 30,5807/30,6041.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4076/0,4085, к закрытию котировки составили 0,4079/0,4085.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"