Какими котировками закрылся межбанк. Итоги торгов

В пятницу, 7 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,50/24,53. Закрылись торги точно такими же котировками.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,495, максимальные – 24,565. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,525, максимальные – 24,595.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,8716/26,9020, к закрытию котировки составили 26,8789/26,9094.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3854/0,3860, к закрытию котировки составили 0,3817/0,3823.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"