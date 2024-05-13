Какой курс наличного доллара в банках

Курс доллара почти не изменился

Фото: Pexels

В понедельник, 13 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, не изменился. Курс покупки составляет 39,43 грн, курс продажи – 39,96 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,9 грн, максимальный – 39,65 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 40,1 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 2 коп. и составляет 42,32 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. — до 43,11 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,5 грн, максимальный – 42,69 грн. Для продажи минимальный курс – 42,99 грн, а максимальный – 43,45 грн.

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