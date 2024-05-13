Який курс готівкового долара в банках

Курс долара майже не змінився

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У понеділок, 13 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, не змінився. Курс купівлі складає 39,43 грн, курс продажу – 39,96 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,9 грн, максимальний – 39,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,8 грн, максимальний – 40,1 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 2 коп. і становить 42,32 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. — до 43,11 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,5 грн, максимальний – 42,69 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,99 грн, а максимальний – 43,45 грн.

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