НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку до $533 млн

Загалом від початку року Нацбанк продав $9 млрд, тоді як купив $105 млн

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З 6 до 10 травня Національний банк України купив $150 000 на міжбанку, а продав $533,6 млн. Про це свідчать статистичні дані НБУ.

Згідно з даними, з 29 квітня до 3 травня Нацбанк продав $533 млн, що на $25 млн більше, ніж минулого тижня.

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При цьому було куплено $150 000, що на 90 000 менше, ніж на тиждень раніше.

Загалом від початку року Нацбанк продав $9 млрд, тоді як купив $105 млн.