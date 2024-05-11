НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке до $533 млн

В целом с начала года Нацбанк продал $9 млрд, тогда как купил $105 млн

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С 6 по 10 мая Национальный банк Украины купил $150 000 на межбанке, при этом продал $533,6 млн. Об этом свидетельствуют статистические данные НБУ.

Согласно данным, с 29 апреля по 3 мая Нацбанк продал $533 млн, что на $25 млн больше, чем на прошлой неделе.

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При этом было куплено $150 000, что на 90 000 меньше, чем неделей ранее.

В целом с начала года Нацбанк продал $ 9 млрд, в то время как купил $ 105 млн.