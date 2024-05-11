НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке до $533 млн
С 6 по 10 мая Национальный банк Украины купил $150 000 на межбанке, при этом продал $533,6 млн. Об этом свидетельствуют статистические данные НБУ.
Согласно данным, с 29 апреля по 3 мая Нацбанк продал $533 млн, что на $25 млн больше, чем на прошлой неделе.
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При этом было куплено $150 000, что на 90 000 меньше, чем неделей ранее.
В целом с начала года Нацбанк продал $ 9 млрд, в то время как купил $ 105 млн.
- Национальный банк 3 мая объявил новый пакет смягчения валютных ограничений для предприятий. Этот пакет валютной либерализации самый большой с начала полномасштабной войны.