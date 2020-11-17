Карантин выходного дня. НБУ советует банкам закрывать некоторые отделения

В НБУ советуют банкам в нерабочие дни закрывать отделения, которые не загружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, что закрыты на время карантина выходного дня. Об этом написал глава Национального банка Кирилл Шевченко в Facebook.

Он подчеркнул, что первые карантинные выходные прошли для банков без проблем.

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"Национальный банк не вводил никаких ограничений в работе финансовых учреждений или проведении ими операций. Можно без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате. Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжают свою работу и предоставляют гражданам возможность пользоваться банковскими услугами", – написал он.

Шевченко напомнил, что банки и их клиенты должны придерживаться всех надлежащих мер безопасности. "Во-первых, нужно соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться надлежащей дистанции, проводить дезинфекцию", – написал глава НБУ.

Во-вторых, по словам Шевченко, нужно закрывать те отделения, которые являются незагруженными или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, что закрыты на время карантина.

В-третьих, в Нацбанке советуют гражданам не посещать отделение без крайней нужды и выбирать онлайн каналы обслуживания.

Из-за карантина Кабинет министров упростил процедуру открытия текущих счетов получателям пенсий и денежной помощи.

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Наталия Софиенко

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