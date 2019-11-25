"Карта киевлянина". АМКУ раскритиковал монополию Ощадбанка

Антимонопольный комитет (АМКУ) высказал замечания по поводу монопольного положения Ощадбанка в обслуживании "Карточек киевлянина".

Согласно сообщению на сайте АМКУ, в комитет обратились жители столицы по поводу обслуживающего банка.

"Держателей карт беспокоили размеры и порядок взимания комиссионного вознаграждения Ощадбанком - единственным банком, обслуживающим указанный проект", - констатирует АМКУ.

Комитет провел проверку и установил, что в 2016-2018 годах заявки на участие в проекте “Карта киевлянина” подавали государственные Укргазбанк и ПриватБанк. Но они долго не получали ответа от Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По мнению АМКУ, в КГГА создали условия по обслуживанию карт только для Ощадбанка при отсутствии конкуренции, а льготники Киева лишены возможности выбора банка и условий обслуживания.

Комитет предоставил свои рекомендации властям для недопущения нарушения конкурентного законодательства. В частности, запретил нарушать сроки рассмотрения заявок банков на участие в проекте.

Также АМКУ обязал КГГА сообщить о результатах рассмотрения рекомендаций в 30-дневный срок.

Проект “Карта киевлянина” был запущен в 2013 году для предоставления адресной социальной помощи жителям города, а также льгот.