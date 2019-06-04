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04.06.2019, 14:33

Кибербезопасность. Названы главные риски для банков

Кибербезопасность. Названы главные риски для банков

Эксперты выяснили, с какими цифровыми рисками сталкиваются банки во всем мире

Банки в Америке, Европе и Азии сталкиваются со схожими цифровыми рисками. Эксперты отмечают определенные тенденции. Об этом сообщил старший консультант отдела консультирования по управлению рисками KPMG в Украине Артем Кобец во время круглого стола "Щеплення проти кібератак як сучасний підхід управління ризиками", проведенного Финансовым клубом.

Кобец выделил три основных цифровых риска, которым подвергаются банки во всем мире. "Это утечка данных. Второе - социальная инженерия. И третье - стремительное развитие новых цифровых каналов и быстрых платежей", - сказал он.

По мнению эксперта, каждый из рисков должен рассматриваться индивидуально.

"Нет единого рецепта, как банкам защититься от этих рисков. Если взять социальную инженерию, когда злоумышленники вынуждают пользователей выдавать им ту информацию, которая может считаться конфиденциальной, то это совместная ответственность как пользователей банка, так и самого банка", - подчеркнул Кобец.

Ранее сообщалось, что от кибератаки DarkVishnya ("Темная вишня") только за 2017-2018 годы пострадало около восьми банков, которые понесли убытки в размере нескольких десятков миллионов долларов.

Напомним, что в мае ЕС утвердил санкции за кибератаки. Механизм направлен на ограничение и сдерживание киберпреступности.

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Теги: утечка данных, цифровые риски
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