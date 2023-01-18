Киев обсуждает с ЕБРР новый проект – строительство больницы скорой помощи на правом берегу

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития может принять участие в финансировании строительства новой больницы скорой помощи на правом берегу Днепра. Об этом он рассказал в Facebook после встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком.

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Никаких подробностей проекта Кличко не озвучил.

"Встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Обсудили дальнейшее сотрудничество банка с Киевом", – говорится в сообщении Кличко.

В 2018 году киевская мэрия сообщала, что новая больница скорой помощи появится на базе Киевской городской клинической больницы №6 на проспекте Любомира Гузара.

Планировалось, что она будет обслуживать более миллиона киевлян, проживающих в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

Сейчас Киев реализует совместно с ЕБРР три крупных проекта: покупка вагонов метро (50 млн евро), ремонт теплосетей (140 млн евро), покупка трамваев (60 млн евро).

Еще 60 млн евро ЕБРР планирует выделить на ремонт Моста метро через Днепр.

В декабре стало известно, что Укрэнерго получит 70 млн евро от спецфонда ЕБРР для закупки оборудования.

Еще 4,5 млн евро в виде гранта ЕБРР пообещал Укрпоште на приобретение оборудования для спутникового доступа в интернет и электрогенераторы.

Андрій Водяний

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