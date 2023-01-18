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Киев обсуждает с ЕБРР новый проект – строительство больницы скорой помощи на правом берегу

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 16:56
Киев обсуждает с ЕБРР новый проект – строительство больницы скорой помощи на правом берегу - Фото
Фото: пресс-служба Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития может принять участие в финансировании строительства новой больницы скорой помощи на правом берегу Днепра. Об этом он рассказал в Facebook после встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком.

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Никаких подробностей проекта Кличко не озвучил.

"Встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Обсудили дальнейшее сотрудничество банка с Киевом", – говорится в сообщении Кличко.

В 2018 году киевская мэрия сообщала, что новая больница скорой помощи появится на базе Киевской городской клинической больницы №6 на проспекте Любомира Гузара.

Планировалось, что она будет обслуживать более миллиона киевлян, проживающих в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

Киев обсуждает с ЕБРР новый проект – строительство больницы скорой помощи на правом берегу

Сейчас Киев реализует совместно с ЕБРР три крупных проекта: покупка вагонов метро (50 млн евро), ремонт теплосетей (140 млн евро), покупка трамваев (60 млн евро).

Еще 60 млн евро ЕБРР планирует выделить на ремонт Моста метро через Днепр.

Андрій Водяний
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