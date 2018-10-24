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24.10.2018, 10:23

Китайские банки отказываются обслуживать россиян

Китайские банки отказываются обслуживать россиян

Западные санкции против России осложнили гражданам РФ и российскому бизнесу обслуживание в банках КНР

Антироссийские санкции создали существенные проблемы россиянам не только на Западе, но и на рынках, традиционно считающихся свободными от этих рисков, в частности в Китае, пишет Коммерсант.

В конце прошлого месяца Москва прямо поставила перед Пекином вопрос об этой проблеме на заседании подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между РФ и КНР в Шэньчжэне.

В частности, представители РФ в ходе заседания подняли вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний. В ответ на это представители Народного банка Китая оказались лишь "готовы продолжать" передавать коммерческим банкам КНР информацию "о характере действующих санкционных ограничений".

Особенно остро проблема стоит перед лицами из SDN-списка США. Так, структуры Олега Дерипаски столкнулись с проблемами в проведении платежей через китайские банки в ходе закупок оборудования, горюче-смазочных материалов и комплектующих для автомобилей. Среди других примеров источники называют Авиаэкспорт, который занимается поставками и обслуживанием авиатехники и оборудования, а также АО Би-энд-Би, выпускающее более 200 наименований шоколадных, желейных и других изделий под брендами Ju-Ju-Juv, "Подольчанка, Пчелка и др.

Трудности возникают даже у тех юридических и физических лиц, которых санкции формально не коснулись, уверяют источники на рынке. Так, граждане РФ с мая сталкиваются с отказами в открытии счетов в Ping An Bank, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Dalian Bank, Shanghai Pudong Development Bank. При этом никаких документов, объясняющих порядок подобного обращения с россиянами, сотрудники банков не предъявляют.

В текущих условиях для многих небольших региональных банков КНР, с которыми часто ведут дела российские контрагенты, легче отказаться от работы, чем выяснять, говорит сотрудник китайского банка, работающего в Москве.

"Когда человек из небольшого банка видит у себя в компьютере платеж с пометкой Россия, у него два варианта - потратить много времени, выясняя, не связана ли эта компания с попавшим под санкции лицом, или просто заблокировать операцию", - отметили в банке. 

Напомним, страны-кандидаты на вступление в Европейский союз Албания и Черногория, а также член Европейского экономического пространства Норвегия поддержали санкции против России.

Ранее суд в Люксембурге оставил в силе санкции, введенные Советом ЕС против российских банков и нефтегазовых компаний.

Первые санкции были введены в марте 2014 году в связи с агрессией РФ против Украины и оккупации Крыма и части Донбасса.

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Теги: Россия, Китай, санкции, банки
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