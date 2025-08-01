Доля проблемных кредитов в Украине вернулась на довоенный уровень

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Доля неработающих кредитов (NPL) в Украине по итогам второго квартала 2025 года впервые за три с половиной года опустилась до 27%, свидетельствуют данные Национального банка. Это на 3,3 процентного пункта меньше по сравнению с началом года.

Последний раз на таком уровне этот показатель был в марте 2022 года – на начало полномасштабной войны.

Лидерами по доле неработающих кредитов в Украине являются государственный ПриватБанк (46,4%) и частные банки Альянс (43,5%) и Идея (39,4%).

Источник: НБУ

Без учета долгов бывших владельцев ПриватБанка и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 июля 2025 года составляет 21,6% в государственных банках и 16,1% – в целом в банковской системе.

По данным НБУ, определяющим фактором сокращения доли NPL в первом полугодии 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 133,7 млрд грн, или на 10,3% до 1,432 трлн грн.

В целом тенденция к уменьшению NPL продолжается с начала 2023 года и связана со списанием неработающих кредитов (корпоративных и розничных) и увеличением банками объемов качественных гривневых кредитов.