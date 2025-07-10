Государственный ПриватБанк выставил на продажу "безнадежные" кредиты общей суммой 5,2 млрд грн. Речь идет о более чем 658 000 потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

Кредиты выставлены на продажу через платформу ГП "СЕТАМ", а сам аукцион запланирован на 14 августа. Минимальная цена продажи лота составляет 1,20% от первоначальной цены. По оценке владельца небанковской финансовой группы "ВСК Груп" Сергея Великданова, этот портфель ПриватБанка может быть продан за 62 млн грн, или 1,2% от стартовой цены.

Почему банки продают кредиты физических лиц на аукционах? Насколько распространена эта практика? Кто и зачем их покупает? Какие риски существуют для заемщика? Подробности в материале LIGA.net.