Державний ПриватБанк виставив на продаж "безнадійні" кредити загальною сумою 5,2 млрд грн. Йдеться про понад 658 000 споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані шляхом сформованих резервів.

Кредити виставили на продаж через платформу ДП "СЕТАМ", а сам аукціон запланований на 14 серпня. Мінімальна ціна продажу лота становить 1,20% від початкової ціни. За оцінкою власника небанківської фінансової групи "ВСК Груп" Сергія Велікданова, цей портфель ПриватБанку може бути проданий за 62 млн грн, або 1,2% від стартової ціни.

Чому банки продають кредити фізосіб на аукціонах? Наскільки це поширена практика? Хто та навіщо їх купує? Які є ризики для боржника? Про це читайте у матеріалі LIGA.net.