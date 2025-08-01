Частка проблемних кредитів в Україні повернулася на довоєнний рівень

Кредитний портфель українських банків за пів року зріс на 10%

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) в Україні за підсумками другого кварталу 2025 року вперше за три з половиною роки опустилася до 27%, свідчать дані Національного банку. Це на 3,3 відсоткового пункту менше порівняно з початком року.

Востаннє на такому рівні цей показник був у березні 2022 року – на початок повномасштабної війни.

Лідерами за часткою непрацюючих кредитів в Україні є державний ПриватБанк (46,4%) і приватні банки Альянс (43,5%) та Ідея (39,4%).

Джерело: НБУ

Без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 липня 2025 року становить 21,6% у державних банках та 16,1% – загалом у банківській системі.

За даними НБУ, визначальним фактором скорочення частки NPL у першому півріччі 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 133,7 млрд грн, або на 10,3% до 1,432 трлн грн.

Загалом тенденція до зменшення NPL триває з початку 2023 року і пов'язана зі списанням непрацюючих кредитів (корпоративних і роздрібних) та збільшенням банками обсягів якісних гривневих кредитів.