Клиенты ПриватБанка получили фейковые SMS о проблемах с банкоматами

Клиенты ПриватБанка во вторник начали получать фейковые SMS с неизвестных номеров о том, что его банкоматы в течение дня по техническим причинам не будут работать. Пресс-служба банка подчеркнула, что это дезинформация и ПриватБанк работает в стандартном режиме.

"О любых изменениях в работе мы информируем клиентов исключительно через официальные банковские каналы информации", – сказал LIGA.net пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

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Он попросил клиентов банка и всех граждан Украины пользоваться в своих решениях информацией исключительно из официальных и проверенных источников.

ПриватБанк – крупнейший банк Украины. Его услугами постоянно пользуются около 18 млн украинцев. У ПриватБанка больше 7300 банкоматов по всей Украине. В 2021 году банк получил рекордные 35 млрд грн чистой прибыли.

Рассылка фейковых SMS совпала с наибольшим обострением ситуации у границ Украины за многие годы. Кремль перебросил боевую технику и войска к границам Украины и 10 февраля приступил к масштабным учениям с Беларусью. Запад считает, что они в любой момент могут перерасти в масштабное вторжение на территорию Украины.

15 февраля Россия заявила, что возвращает на постоянные базы военных двух округов. Пока никаких подтверждений этому из независимых источников нет. Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление России об отводе войск словами "увидим – поверим".

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Андрей Водяный

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