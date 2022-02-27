Клиенты ПриватБанка за двое суток перечислили на армию более 1 млрд грн

Украинцы активно пересылают свои деньги на помощь ВСУ в войне с Россией

Фото: EPA

Клиенты ПриватБанка в течение 25-26 февраля перечислили на армию более 1 млрд грн, сообщила пресс-служба банка поздно вечером в субботу.

С карточек программы єПідтримка было осуществлено 560 000 платежей на общую сумму 375 млн грн. Еще 785 млн грн украинцы перечислили с личных карт, было совершено 900 000 транзакций.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Внести вклад на армию через Приват24 можно через меню Сервисы – Добро – Помощь ВСУ. Затем в перечне карточек нужно выбрать необходимую карту (личную или єПідтримка) или виртуальный счет Бонус+.

24 февраля Национальный банк Украины открыл спецсчет для сбора средств для украинской армии. Счет – мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте, так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное