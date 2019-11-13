Коломойский выиграл у ПриватБанка дело на 7,5 млрд грн

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ряда компаний к ПриватБанку и признал недействительными некоторые положения кредитных договоров, заключенных между банком и истцами в 2006-2016 гг, согласно которым компании должны Привату 7,5 млрд грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение суда от 4 ноября.

Среди истцов - компании Тех-Трейд-Инвест, Парктур, Шелта, Аспект и Скорзонера.

Коллегия судей посчитала несправедливыми, недобросовестными и неразумными те пункты кредитных договоров, которыми определена “дополнительная плата” за пользование кредитом.

По оценкам суда, положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки, указанной в договорах, и проценты "R" или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которых включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США".

Суд считает, что такие условия создали “двойную оплату за пользование кредитом”, что нарушает права истца.

Согласно судебным материалам, совокупный объем начислений по "процентам R" достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

По данным госреестра, одним из учредителей Тех-Трейд-Инвест является Скорзонера, конечными бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.