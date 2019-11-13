Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада взялась за рынок земли: трансляция заседания

Коломойский выиграл у ПриватБанка дело на 7,5 млрд грн

Коломойский выиграл у ПриватБанка дело на 7,5 млрд грн
13.11.2019, 10:29

Суд посчитал недобросовестными некоторые положения кредитных договоров ПриватБанка с компаниями, близкими к бывшим акционерам

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ряда компаний к ПриватБанку и признал недействительными некоторые положения кредитных договоров, заключенных между банком и истцами в 2006-2016 гг, согласно которым компании должны Привату 7,5 млрд грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение суда от 4 ноября.

Среди истцов - компании Тех-Трейд-Инвест, Парктур, Шелта, Аспект и Скорзонера.

Коллегия судей посчитала несправедливыми, недобросовестными и неразумными те пункты кредитных договоров, которыми определена “дополнительная плата” за пользование кредитом.

По оценкам суда, положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки, указанной в договорах, и проценты "R" или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которых включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США".

Суд считает, что такие условия создали “двойную оплату за пользование кредитом”, что нарушает права истца.

Согласно судебным материалам, совокупный объем начислений по "процентам R" достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

По данным госреестра, одним из учредителей Тех-Трейд-Инвест является Скорзонера, конечными бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Напишите нам
ПриватБанк игорь коломойский геннадий боголюбов
Комментарии
Последние новости
 