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Коломойский покупал в США заводы и небоскребы за деньги ПриватБанка – расследование

19.04.2021, 11:28
Коломойский покупал в США заводы и небоскребы за деньги ПриватБанка – расследование - Фото
Игорь Коломойский (Коллаж: Алина Подлесная: LIGA.net)

Украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов к 2015 году владели в США 13 сталелитейными заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными парками и отелем. Их они покупали за деньги, выведенные с АО "ПриватБанк", говорится в расследовании Pittsburgh Post-Gazette.

Журналисты заявили, что ознакомились с сотнями судебных документов и заявлений, федеральными отчетами. Они также говорили с бывшими работниками заводов олигарха. По их данным, Коломойский и партнеры владели активами в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. Деньги на их покупку якобы переводили из ПриватБанка на подставные компании на Британских Виргинских островах, а после – в США.

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Отмечается, что для покупки недвижимости в США перевели не менее $490 млн. Следствие установило, что в США фигуранты ввезли еще $268 млн, говорится в материале. 

По данным журналистов, до 2016 года Коломойский и партнеры купили, в частности, следующие активы:

- компания Niagara LaSelle (занимается сталью) за $236,1 млн;

- сталелитейный завод CC Metals and Alloys в Кентукки за $188,1 млн;

- Kentucky Electric Steel за $110,6 млн;

- сталелитейный завод Michigan Seamless Tube под Детройтом за $81 млн;

- Corey Steel в Иллинойсе за $43 млн.

- холдинг сталелитейных заводов Warner Steel, в который первоначально вложили $20 млн;

- небоскреб в Кливленде за $18,5 млн;

- крупная сеть сотовой связи в Иллинойсе $16,5 млн.

К 2016 году четыре сталелитейных компании, которые связывают с Коломойским, объявили дефолт с долгом в $381 млн. 

Издание отмечает, что на предприятиях олигарха были плохие условия труда и безопасности. В частности, сообщается о взрывах на их заводах и травмах сотрудников. 

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Александр Мясищев
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США ПриватБанк игорь коломойский геннадий боголюбов
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