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Коломойский проиграл суд известному экономисту, который "обвинял" его в воровстве

02.02.2021, 18:27
Коломойский проиграл суд известному экономисту, который
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Киевский апелляционный суд встал на сторону шведского экономиста, сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда в деле о защите чести, достоинства и репутации олигарха Игоря Коломойского. Решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Суд отменил решение Печерского райсуда, которое обязывало Аслунда опровергнуть ряд его высказываний в адрес Коломойского на "Ялтинской европейской стратегии": "Президент не должен встречаться с Коломойским. Только в суде нужно встречаться с человеком, укравшим пять с половиной миллиардов долларов..." и "...почему не его судят?.. Почему нет криминального дела против вора?.. Из-за того, что вор слишком много украл?..".

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Киевский апелляционный суд решил, что решение Печерского суда неправильное, потому что эти заявления являются оценочными суждениями, а не фактическими данными. Также суд отметил, что в демократическом обществе известные публичные лица могут подвергаться публичной критике больше обычных людей. Суд заключил, что требования Коломойского – "вмешательство в право ответчика Аслунда на свободу слова".

Коломойский может обжаловать решение Киевского апелляционного суда в Верховном Суде.

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Александр Мясищев
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