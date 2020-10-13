Коломойский против Ощадбанка: в банке ответили на иск олигарха

Юристы Ощадбанка знакомятся с материалами дела, в котором олигарх Игорь Коломойский оспаривает у банка $1,3 млрд российских активов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что подача жалобы – это "откровенная попытка циничного лишения Ощадбанка, украинского банка, 100% акций которого принадлежат государству, права на возмещение убытков, вызванных аннексией Крыма, а именно $1,3 млрд суммы, присужденной международным арбитражем, вместе с процентами".

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"Действия по отмене разрешения на выполнение решения международного арбитража на территории Украины направлено на то, чтобы всеми способами не допустить реализации законного решения международного судебного органа за счет имущества, принадлежащего Российской Федерации, ее государственным компаниям", – отметили в банке.

"Ощадбанк смог защитить свою твердую позицию перед международным трибуналом и получить беспрецедентное для государственных компаний справедливое решение в свою пользу. Банк будет решительно противостоять произволу и всеми способами защищать свое право выполнить решение международного трибунала и получить надлежащее возмещение за утраченное имущество", – добавили в пресс-службе.

В мае 2018-го Арбитраж в Гааге постановил выплатить украинским компаниям $159 млн за захваченные РФ активы в Крыму. Среди компаний, подавших иск, есть связанные с Коломойским. Решение стало прецендетным.

В августе 2019 года Коломойский предложил провести взаимозачет долгов с Россией.

12 октября 2020 года подконтрольная Коломойскому компания ИКБ-Инвест обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которое разрешило Ощадбанку получить $1,1 млрд от Международного коммерческого арбитража. Суд постановил выплатить средства в качестве взыскания с Минюста РФ за экспроприацию активов банка в Крыму. С учетом процентов, общая сумма требований Ощадбанка к России составляет $1,3 млрд.

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Наталия Софиенко

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