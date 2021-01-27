Коломойский vs ПриватБанк: суд рассмотрит дело о национализации в феврале
Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского об обжаловании национализации ПриватБанка. Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук, пишет Укринформ.
Он сообщил, что представители Коломойского подали ходатайство о переносе рассмотрение этого дела из-за того, что они имели контакт с лицом, которое заболело COVІD-19.
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Планируется, что следующее заседание и рассмотрение этого дела состоится уже в феврале.
Запланированное на 26 ноября рассмотрение дела о законности национализации ПриватБанка по иску Коломойского, в Шестом апелляционном административном суде тоже не состоялось по неизвестным причинам.
- 16 октября 2020 года Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка.
- 19 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что иск семьи Суркисов против ПриватБанка на сумму 1 млрд грн, конфискованных у бизнесменов во время национализации банка в 2016 году, будет рассматриваться в Печерском районном суде Киева.
- В Офисе президента заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка бывшим акционерам.
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