Коломойский vs ПриватБанк: суд рассмотрит дело о национализации в феврале

Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского об обжаловании национализации ПриватБанка. Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук, пишет Укринформ.

Он сообщил, что представители Коломойского подали ходатайство о переносе рассмотрение этого дела из-за того, что они имели контакт с лицом, которое заболело COVІD-19.

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Планируется, что следующее заседание и рассмотрение этого дела состоится уже в феврале.

Запланированное на 26 ноября рассмотрение дела о законности национализации ПриватБанка по иску Коломойского, в Шестом апелляционном административном суде тоже не состоялось по неизвестным причинам.

16 октября 2020 года Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка.

19 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что иск семьи Суркисов против ПриватБанка на сумму 1 млрд грн, конфискованных у бизнесменов во время национализации банка в 2016 году, будет рассматриваться в Печерском районном суде Киева.

В Офисе президента заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка бывшим акционерам.

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Наталия Софиенко

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