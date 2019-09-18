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Комитет Рады предлагает расследовать действия Гонтаревой в НБУ

Комитет Рады предлагает расследовать действия Гонтаревой в НБУ
18.09.2019, 18:15

Регламентный комитет Верховной Рады одобрил идею Александра Дубинского создать следственную комиссию по НБУ и Фонду гарантирования

Регламентный комитет рекомендовал Верховной Раде создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годах. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующее решение комитета.

Согласно пояснительной записке, среди основных задач ВСК будет расследование деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования, которые в частности "привели к искусственному банкротству коммерческих банков, созданию условий для присвоения активов банков в стадии ликвидации и нанесении ущерба вкладчикам и кредиторам через механизм снижения стоимости залоговых активов".

Также предполагается, что ВКС на основании результатов расследования будет давать соответствующие рекомендации Верховной Раде, Кабмину, Нацбанку и Фонду гарантирования. Также комиссия будет инициировать привлечение виновных лиц к ответственности.

Возглавить следственную комиссию намерен депутат от Слуги Народа Александр Дубинский. Его заместителем может стать депутат от группы "За будущие", глава партии Укроп и экс-директор Магистральных газопроводов "Дружба" Тарас Батенко, сообщает Интерфакс-Украина.

В комиссии будет еще 13 членов, из которых 7 - от Слуги народа, а также Сергей Левочкин и Вадим Рабинович от Оппозиционной платформы – за життя, Константин Бондарев от Батькивщины, внефракционный Антон Яценко и пока по одному неопределенному кандидату от Голоса и Европейской солидарности.

  • С октября 2014 года по июль 2019-го директором-распорядителем Фонда гарантирования был Константин Ворушилин. А с июня 2014 года по март 20180-го Национальный банк возглавляла Валерия Гонтарева, проживающая и работающая сейчас в Великобритании. На их срок руководства припадает национализация ПриватБанка, которым ранее владел олигарх Игорь Коломойский.
  • Александр Дубинский до попадания в политику работал с 2010 по 2019 годы на телеканале 1+1, акционером которого является Коломойский. Валерия Гонтарева в интервью Левому Берегу, рассказала, что Дубинский в апреле этого года направил тысячи негативных писем на адреса Лондонской школы экономики, где она работает, обвиняя ее в бандитизме и коррупции.

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регламентный комитет валерия гонтарева временная следственная комиссия
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