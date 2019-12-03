Компания-"банкрот" Григоришина задолжала банкам 10 млрд грн

В рамках дела о банкротстве ЧАО Запорожтрансформатор к должнику поступили требования банков на общую сумму более 10 млрд грн. Об этом со ссылкой на постановление Хозсуда Запорожской области сообщает Finbalance.

В частности, заявленные требования Проминвестбанка составили 6,1 млрд грн, Сбербанка - 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. - 741 млн грн, ИНГ Банка - 214,2 млн грн, Укрэксимбанка - 459,6 млн грн, Райффайзен Банка Аваль - 435,7 млн грн, ТАСкомбанка - 213,9 млн грн.

Также о кредиторских требованиях заявила группа кипрских компаний: Завдано Лимитед требует 182,5 млн грн, Азидано Лимитед - 182,5 млн грн, Каратано Лимитед - 182,5 млн грн, Артамаре Лимитед - 146,9 млн грн.