Кондитерская компания сына Порошенко купила долю в банке МИБ

Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК), бенефициаром которой является сын пятого президента Алексей Порошенко, купила пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ). Об этом сообщает пресс-служба банка.

В финучреждении не указали, какую именно долю купила компания и каким образом изменилась структура МИБ. Нет этих данных пока и в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно данным на третий квартал 2019 года, пакетом из 50,08% акций владеет инвестфонд Прайм Эссетс Кэпитал, 9,92% акций принадлежат Петру Порошенко, 9,9% - бывшему депутату Олегу Зимину, 14,92% - Игорю Кононенко, 8,2% - инвестфонду Сова. В начале года Петр Порошенко владел 60% акций МИБа, пакет из 9,9% был также у экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который сейчас находится под следствием.

ЦЕКК является управляющей компанией корпорации Roshen. Старший сын Порошенко стал ее бенефициаром в октябре. До этого владельцем ЦЕКК был сам пятый президент.

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