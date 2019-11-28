Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кондитерская компания сына Порошенко купила долю в банке МИБ

Кондитерская компания сына Порошенко купила долю в банке МИБ
28.11.2019, 18:29

Компания, которая управляет Roshen, стала акционером банка МИБ

Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК), бенефициаром которой является сын пятого президента Алексей Порошенко, купила пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ). Об этом сообщает пресс-служба банка.

В финучреждении не указали, какую именно долю купила компания и каким образом изменилась структура МИБ. Нет этих данных пока и в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно данным на третий квартал 2019 года, пакетом из 50,08% акций владеет инвестфонд Прайм Эссетс Кэпитал, 9,92% акций принадлежат Петру Порошенко, 9,9% - бывшему депутату Олегу Зимину, 14,92% - Игорю Кононенко, 8,2% - инвестфонду Сова. В начале года Петр Порошенко владел 60% акций МИБа, пакет из 9,9% был также у экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который сейчас находится под следствием.

ЦЕКК является управляющей компанией корпорации Roshen. Старший сын Порошенко стал ее бенефициаром в октябре. До этого владельцем ЦЕКК был сам пятый президент.

Читайте также: Между свободой и тюрьмой. Что ждет Петра Порошенко

Напишите нам
МИБ Петр Порошенко Roshen алексей порошенко цекк
Комментарии
Последние новости
 