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"Конкурент monobank" Revolut зарегистрировал дочернюю компанию в Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 11:34
Иллюстративное фото Revolut - depositphotos.com

Финтех-компания Revolut в сентябре 2021 года зарегистрировала официальное юридическое лицо в Украине. На появление юрлица Revolut обратило внимание издание AIN.UA.

Согласно данным госреестра юрлиц, компания была официально оформлена в сентябре этого года.

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Компания называется ООО "Револют Технолоджис Юкрейн", ее бенефициаром указан Revolut Ltd. Компания официально зарегистрирована в БЦ Horizon Park, руководитель – Владислав Яценко.

Зарегистрированные виды деятельности компании — компьютерное программирование (основное) и иное программное обеспечение. Уставный капитал компании составляет 10 000 грн.

Revolut – британская финтех-компания, основанная в 2015 году украинцем Владиславом Яценко и россиянином  Николаем Сторонским, бывшими работниками банка Credit Suisse. Приложение Revolut позволяет осуществлять банковские операции онлайн, покупать криптовалюту и ценные бумаги. При этом компания не имеет физических отделений. В ходе привлечения инвестиций в 2018 году компания была оценена в $1,7 млрд, став единорогом и была признана один из самых быстрорастущих финтех-стартапов Европы. Работает в 35 странах. Сегодня Revolut является самым дорогим стартапом Великобритании. Обслуживает около 16 млн клиентов и проводит 150 млн трансакций в месяц. 

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Наталия Софиенко
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Revolut Владислав Яценко
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