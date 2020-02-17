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Коронавирус. В Центробанке Китая будут обеззараживать деньги

Коронавирус. В Центробанке Китая будут обеззараживать деньги
17.02.2020, 11:04

Китай планирует обеззараживать валюту для борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV

Центробанк Китая заявил о планах обеззараживания валюты в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом представители банка заявили на пресс-конференции, сообщает Quartz.

Отмечается, что одним из способов, которым планируют очищать купюры, будет обработка ультрафиолетовым светом или высокими температурами. После этого деньги опечатают на одну-две недели. В банке заявили, что по возможности будут выдавать новые банкноты.

В издании действия банка КНР назвали вполне логичными, потому как денежные купюры считаются очень грязными. В рамках исследования, проведенного в 2017 году в Нью-Йорке, на поверхности банкноты нашли 397 видов бактерий, а вирус гриппа прожил на купюре 12 дней.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не знают, как долго коронавирус может прожить на поверхностях, в частности на деньгах. Согласно предыдущим исследованиям, он может выжить от нескольких часов и больше, но его можно убить дезинфекцией.

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