Котировки доллара к закрытию межбанка

В понедельник, 28 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,78/27,83, к закрытию котировки составили 27,785/27,81.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,76, максимальные – 27,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,79, максимальные – 27,83.

Реклама

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4211/0,4221, к закрытию котировки составили 0,4198/0,4204.

Торги по евро начались с котировок 31,6858/31,7401, к закрытию котировки составили 31,7499/31,7757.

Реклама

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"