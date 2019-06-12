Котировки доллара к закрытию межбанка не изменились

В среду, 12 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,46/26,50, к закрытию котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,35, максимальные – 26,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,38, максимальные – 26,50.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9897/30,0324, к закрытию котировки составили 29,9368/29,9794.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4094/0,4104, к закрытию котировки составили 0,4088/0,4097.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"