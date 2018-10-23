Котировки доллара на межбанке на 23.10.2018

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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Во вторник, 23 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,13/28,17, к закрытию котировки составили 28,145/28,17.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,13, максимальные – 28,145. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,16, максимальные – 28,17.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4300/0,4313, к закрытию котировки составили 0,4296/0,4302.

Торги по евро начались с котировок 32,2423/32,2969, к закрытию котировки составили 32,2682/32,2940.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"