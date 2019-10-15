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Кредитные ставки снизились

Кредитные ставки снизились
15.10.2019, 09:40

Обзор актуальных кредитных программ, проведенный Liga.net (данные на 15.10.2019)

В течении третьего квартала банки преимущественно снижали кредитные ставки. Подешевели кредиты наличными, ипотека и автокредиты. Обзор составлен по 176 кредитным программам от 21 банка.

 

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Средняя процентная ставка для кредитов на автомобили упала на 0,27 п.п. и составляет 10,29% годовых. Стоимость автокредитов заметно отличается на короткие и длинные сроки. Ссуды на авто сроком 1 год стоят минимально - 4,14% годовых. Средняя ставка для сроков на 2 года составляет 7,57% годовых. Кредиты до 3 лет обходятся в 10,38% годовых, а до 4 лет – в 11,72% годовых. Стоимость автокредитов на 5 лет составляет 12,64%, на 6 лет – 12,97% годовых. Наиболее длительный кредит на 7 лет, стоит он 13,82% годовых.

 

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Более существенно подешевела ипотека, на 1,04 п.п. Средняя ставка составляет 19,01% годовых. На первичном рынке жилья минимальная стоимость – 0,99% годовых, срок кредитования - до года. Максимальная ставка для строящейся недвижимости – 27,1% до 15 лет. Для вторичного рынка минимальная стоимость составляет 9,49%, до 2 лет (24 месяца). Максимальная ставка - 26% годовых, до 20 лет.

Потребительские кредиты спустились в цене на 1,80 п.п., их средняя стоимость составляет 34,73 годовых. Самые низкие ставки по кредитам с обеспечением (под залог авто и недвижимости – от 13,49%). Дороже всех обходятся кредитные карты до - 122,11% годовых. Выросли в цене лишь овердрафты, на 1,59 п.п. Средняя ставка составляет 33,36% годовых.

При написании материала исследовались 21 банк, 176  кредитных программ, данные по состоянию на 15.10.19

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