Кредиты должников КредитМаркета переведут в ТАСкомбанк Тигипка

Наблюдательный совет ТАСкомбанка согласовал сделку с ООО "Центр финансовых решений" (конечный бенефициар банка и компании – Сергей Тигипко) на приобретение банком портфелей потребительских и наличных кредитов ООО "ФК "Центр финансовых решений", передает Finbalance.

"Установить, что общий лимит приобретенного кредитного портфеля потребительских и наличных кредитов, который может одновременно учитываться на балансе банка, не может составлять более чем 1 млрд грн", – говорится в решении наблюдательного совета Таскомбанка.

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Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "Центр финансовых решений" владеет ООО "Финансовая компания "Центр финансовых решений", последнее предоставляет потребительские кредиты под торговой маркой КредитМаркет.

Согласно отчетности ТАСкомбанка, на 1 июля 2021 года объем его активов составил 24,5 млрд грн.

Заявленный банком регулятивный капитал на указанную дату – 2,7 млрд грн. Значение норматива Н2 (адекватность регулятивного капитала; должно быть не менее 10%) – 18,11%. Значение норматива Н9 (норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами; должно быть не более 25%) – 16,41%.

ФК "ЦФР" (ТМ "КредитМаркет") – финансовая компания, специализирующаяся на кредитовании физических лиц. На украинском рынке "КредитМаркет" работает почти 13 лет. Компания входит в состав одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины – группу "ТАС".

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Наталия Софиенко

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