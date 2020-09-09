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С сентября 2020 Кредобанк ввел в эксплуатацию новый официальный канал удаленного обслуживания для существующих и потенциальных клиентов — сервис «Видеоконсультант онлайн». Новый сервис дает возможность получить консультацию и заказать банковские услуги с помощью интернет-видеосвязи и на сегодня является единственным таким сервисом в Украине.

На первом этапе сервис «Видеоконсультант онлайн» дает возможность получить консультации общего характера по поводу ипотечного кредитования банка и получения кредитов на развитие бизнеса по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Кроме того, розничные клиенты банка, находящихся за рубежом, могут получить консультацию по любым банковским услугам, осуществить действия по счету, возможные при звонке на горячую линию банка. Чтобы воспользоваться сервисом, который работает на платформе Google Meet, нужно иметь смартфон или компьютер с веб-браузером, микрофоном и видеокамерой и заказать видеозвонок консультанта банка на странице сервиса. Видеоконсультации проходить с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, прием заявок на консультацию происходит круглосуточно. Пользование сервисом — бесплатное.

Сервис «Видеоконсультант онлайн» вляется очередным этапом развития дистанционных каналов обслуживания Кредобанка. Теперь потенциальные клиенты могут дистанционно получить полноценную консультацию менеджера банка по банковским услугам так же, как это было бы в отделении банка, а клиенты, находящиеся за рубежом — получить услуги горячей линии банка без необходимости осуществлять дорогие телефонные звонки. В ближайшее время мы внедрим возможность получения видеоконсультаций с любых банковских услуг Кредобанка», — говорит первый заместитель председателя правления Кредобанка Войцех Тарасюк.

Развитие дистанционных каналов обслуживания является одним из ключевых приоритетов развития Кредобанка. Сейчас в банке работает сервис онлайн-открытия счетов для физических лиц, который позволяет открывать счета и получать банковские карты без визита в отделение, услуга дистанционного открытия счетов для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, услуга дистанционного заказа справки по действующему кредиту при помощи заполнения заявки на сайте банка, а также новый онлайн-банкинг для розничных клиентов и услуга онлайн-подачи отчетности заемщиками-юридическими лицами. Кроме того, можете оплатить визу онлайн, а также приобрести полис туристического страхования или страхования автомобиля без визита в отделение.

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