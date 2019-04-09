Крупнейший банк Европы планирует провести массовое сокращение

Один из крупнейших банков Европы французский Societe Generale планирует сократить 1600 сотрудников для повышения рентабельности после плохих финансовых результатов в прошлом году, сообщает Reuters.

Сокращения в основном коснутся подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга.

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Всего в банке работают 18 000 человек в 30 странах. Societe Generale планирует провести сокращение рабочих мест во Франции, Нью-Йорке и Лондоне. Таким образом, банк рассчитывает высвободить капитал в размере до 10 млрд евро.

В четвертом квартале 2018 года Societe Generale получил 5,9 млн евро прибыли, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2017-го, следует из финансового отчета.