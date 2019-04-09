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09.04.2019, 16:11

Крупнейший банк Европы планирует провести массовое сокращение

Крупнейший банк Европы планирует провести массовое сокращение

Французский банк Societe Generale планирует сократить 1600 сотрудников

Один из крупнейших банков Европы французский Societe Generale планирует сократить 1600 сотрудников для повышения рентабельности после плохих финансовых результатов в прошлом году, сообщает Reuters.

Сокращения в основном коснутся подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга.

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Всего в банке работают 18 000 человек в 30 странах. Societe Generale планирует провести сокращение рабочих мест во Франции, Нью-Йорке и Лондоне. Таким образом, банк рассчитывает высвободить капитал в размере до 10 млрд евро.

В четвертом квартале 2018 года Societe Generale получил 5,9 млн евро прибыли, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2017-го, следует из финансового отчета.

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Теги: сокращение сотрудников, Societe Generale
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