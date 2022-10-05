Крымские активы ПриватБанка. Окончательное судебное слушание в Гааге начнется 10 октября

Постоянная палата третейского суда в Гааге на следующей неделе, 10 октября, начнет финальное слушание по компенсации ПриватБанка за экспроприированные активы в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"Сейчас арбитражное производство находится на решающем этапе определения размера нанесенного ущерба, о возмещении которого Россией должен вынести решение арбитражный суд. Окончательное слушание должно начаться 10 октября 2022 года. Банк уверен, что суду были предоставлены достаточные доказательства, включая отчеты известных экспертов, что позволит суду точно определить существенный ущерб, причиненный банку", – говорится в заявлении банка.

ПриватБанк перестал обслуживать клиентов в Крыму в марте 2014 года.

Позже в том же году подконтрольный России парламент оккупированного Крыма "национализировал", то есть отобрал имущество ПриватБанка и других компаний группы "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В список вошли более 100 разных объектов.

Летом 2015 года банк подал иск в Российскую Федерацию о защите утраченных в Крыму инвестиций.

В последнем на сегодняшний день частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года суд признал, что у него есть юрисдикция по всем требованиям ПриватБанка против Российской Федерации.

Тогда же было установлено, что Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение такой экспроприации в полном объеме.

ПриватБанк планировал получить возмещение в размере свыше $1 млрд.

Андрій Водяний

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