Купить доллар в банках можно по 27, а евро - уже по 30

В понедельник, 16 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 29,9 коп и составляет 26,2193 грн. Курс продажи вырос на 49,03 коп – до 27,0843 грн. Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи – 25,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 26,13 коп и составляет 29,0810 грн. Средний курс продажи вырос на 44,3 коп до 30,2073. Продать евро дороже можно за 29,55 грн, купить дешевле – за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 3,204 грн. Средний курс продажи вырос на 3,6 коп и составляет 3,735 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,6 грн.