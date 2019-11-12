Курс долара на межбанке продолжает падать

Во вторник, 12 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,48/24,52, к закрытию котировки составили 24,415/24,44.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,415, максимальные – 24,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,44, максимальные – 24,52.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,9965/27,0382, к закрытию котировки составили 26,8931/26,9206.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3832/0,3840, к закрытию котировки составили 0,3809/0,3817.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"