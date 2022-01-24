Курс долара на межбанке заметно вырос

В понедельник, 24 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,29/28,31, к закрытию котировки составили 28,58/28,60.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,29, максимальные – 28,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,31, максимальные – 28,60.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,0355/32,0554, к закрытию котировки составили 32,2925/32,3122.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3659/0,3663, к закрытию котировки составили 0,3608/0,3612.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.