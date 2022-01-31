Курс доллара еще снизился. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 31 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,57/28,59, к закрытию котировки составили 28,37/28,39.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,37, максимальные – 28,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,39, максимальные – 28,59.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,9098/31,9321, к закрытию котировки составили 31,7460/31,7684.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3689/0,3693, к закрытию котировки составили 0,3658/0,3661.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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